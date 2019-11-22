Минцифры начнет сотрудничество с белорусской биржей криптовалют

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум о сотрудничестве с белорусской биржей криптовалют Currency.com.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Отмечается, что сотрудничество будет касаться вопросов развития украинского законодательства в отношении IT и криптовалют.
“Рабочая группа при Министерстве цифровой трансформации с участием экспертов из Currency.com будет заниматься разработкой законопроектов, используя белорусский опыт успешного создания с нуля законодательных актов для регулирования отрасли IT”, – говорится в сообщении.
“В сфере развития внутреннего IT-рынка Республика Беларусь демонстрирует большие успехи.
Чем больше мы изучаем опыт этой страны, тем глубже понимаем, какой большой объем работы выполнен и какие это принесло результаты. Мы рады работать с командой Currency.com ради развития украинского законодательства”, – заявил заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.
В Министерстве отметили, что в Беларуси успешно создали модель Парка высоких технологий – специальную налогово-правовую экосистему, которая стимулирует развитие ІТ-бизнеса. В 2019 году ожидается, что эта зона должна принести 2 миллиарда долларов выручки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Милованов: Курс доллара по 24 гривни - новая реальность для УкраиныВчера, 16:15 - 2996 15
Молдова вводит налог на Netflix, Facebook и GoogleВчера, 15:42 - 916 5
В IKEA назвали сроки запуска первого магазина в КиевеВчера, 13:02 - 2858 4
Правительство сейчас не намерено менять руководство "Нафтогаза", - МиловановВчера, 10:14 - 498 4
Контракт на транзит нефти между Украиной и РФ продлили на 10 летВчера, 16:49 - 1230 3
Украинцев ждет нововведение при заполнении декларацийВчера, 14:04 - 7878 2
ТОП-5 областей с самыми низкими зарплатамиВчера, 16:02 - 4497
Милованов: Курс доллара по 24 гривни - новая реальность для УкраиныВчера, 16:15 - 2996 15
В IKEA назвали сроки запуска первого магазина в КиевеВчера, 13:02 - 2858 4
Киевстар предложил абонентам 2 месяца услуг в подарок за переход на новый тарифВчера, 16:27 - 2693
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)Позавчера, 17:10 - 426
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1640
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3381 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4828 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3727