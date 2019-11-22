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Минцифры начнет сотрудничество с белорусской биржей криптовалют

Минцифры начнет сотрудничество с белорусской биржей криптовалют

Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум о сотрудничестве с белорусской биржей криптовалют Currency.com.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что сотрудничество будет касаться вопросов развития украинского законодательства в отношении IT и криптовалют.

“Рабочая группа при Министерстве цифровой трансформации с участием экспертов из Currency.com будет заниматься разработкой законопроектов, используя белорусский опыт успешного создания с нуля законодательных актов для регулирования отрасли IT”, – говорится в сообщении.

“В сфере развития внутреннего IT-рынка Республика Беларусь демонстрирует большие успехи.

Чем больше мы изучаем опыт этой страны, тем глубже понимаем, какой большой объем работы выполнен и какие это принесло результаты. Мы рады работать с командой Currency.com ради развития украинского законодательства”, – заявил заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.

В Министерстве отметили, что в Беларуси успешно создали модель Парка высоких технологий – специальную налогово-правовую экосистему, которая стимулирует развитие ІТ-бизнеса. В 2019 году ожидается, что эта зона должна принести 2 миллиарда долларов выручки.

По материалам Урядовий портал
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