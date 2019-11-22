Межбанк: вторник не принес ясности по поведению курса

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Вторник на валютном рынке не принес особой ясности по дальнейшему поведению курса. Мы ожидали гораздо более активной работы на межбанке как со стороны крупных клиентов, так и со стороны спекулянтов.
Статистика операций выросла, но не в тех объемах, которых ожидали как участники торгов, так и сами банки. Периодически спекулянты пытались «покачать» курс в течение сессии, когда подстраивались под действия крупных игроков, но существенно это у них не получалось.
Весь избыток предложения выкупил Нацбанк, применяя “тихую” форму интервенции, используя Matching. По наблюдениям дилеров, регулятор купил порядка $30 млн и этим окончательно выровнял спрос и предложение.
Именно благодаря такой тактике НБУ доллар и не просел в середине дня ниже утренних отметок, но окончательно закрепился на уровнях чуть ниже 24 гривен.
Ход торгов:
Стартовал межбанк с уровня 23,92/23,94 гривен за доллар, что изначально было чуть ниже закрытия понедельника 23,935/23,955. В первые два часа сессии на торгах не было постоянного тренда. Курс то незначительно рос, то быстро откатывался назад. В итоге – на 11:00 котировки находились в пределах 23,92/23,94 гривен за доллар, а к 12 часам чуть поднялись к уровню 23,93/23,95.
По информации некоторых банков – НБУ опять не тянул с выкупом ситуативных излишков предложения валюты и купил в этот период через Matching порядка дежурных $30 млн как минимум.
Как и вчера. такая тактика регулятора убрала давление предложения на курс и на обед участники рынка ушли при котировках 23,925/23,945. Спекулянты окончательно забросили попытки сыграть «на понижение» и работали только в формате “в две стороны”.
В 14:00 курс находился на отметке 23,935/23,955 гривен, а затем произошла незначительная коррекция котировок: на 15:00 – до уровня 23,935/23,955 гривен за доллар и до 23,945/23,965 к концу сессии.
Главные события 3 декабря на межбанке:
1) Доллар окончательно закрепился ниже психологического порога в 24 гривны, хотя и вырос на 2,5 копейки – с утренних 23,92/23,94 гривен до 23,945/23,965 к концу сессии;
2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но выкупал доллар через Matching. Купил по информации «Минфина» не менее дежурных $30 млн;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 23,9367 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 4 декабря составил 23,939216.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 23,93 / 23,95
евро – 26,50 / 26,52
российский рубль – 0,3730 / 0,3735
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1082 / 1,1083
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