Межбанк: вторник не принес ясности по поведению курса

Вторник на валютном рынке не принес особой ясности по дальнейшему поведению курса. Мы ожидали гораздо более активной работы на межбанке как со стороны крупных клиентов, так и со стороны спекулянтов.

Статистика операций выросла, но не в тех объемах, которых ожидали как участники торгов, так и сами банки. Периодически спекулянты пытались «покачать» курс в течение сессии, когда подстраивались под действия крупных игроков, но существенно это у них не получалось.

Весь избыток предложения выкупил Нацбанк, применяя “тихую” форму интервенции, используя Matching. По наблюдениям дилеров, регулятор купил порядка $30 млн и этим окончательно выровнял спрос и предложение.

Именно благодаря такой тактике НБУ доллар и не просел в середине дня ниже утренних отметок, но окончательно закрепился на уровнях чуть ниже 24 гривен.

Ход торгов:

Стартовал межбанк с уровня 23,92/23,94 гривен за доллар, что изначально было чуть ниже закрытия понедельника 23,935/23,955. В первые два часа сессии на торгах не было постоянного тренда. Курс то незначительно рос, то быстро откатывался назад. В итоге – на 11:00 котировки находились в пределах 23,92/23,94 гривен за доллар, а к 12 часам чуть поднялись к уровню 23,93/23,95.

По информации некоторых банков – НБУ опять не тянул с выкупом ситуативных излишков предложения валюты и купил в этот период через Matching порядка дежурных $30 млн как минимум.

Как и вчера. такая тактика регулятора убрала давление предложения на курс и на обед участники рынка ушли при котировках 23,925/23,945. Спекулянты окончательно забросили попытки сыграть «на понижение» и работали только в формате “в две стороны”.

В 14:00 курс находился на отметке 23,935/23,955 гривен, а затем произошла незначительная коррекция котировок: на 15:00 – до уровня 23,935/23,955 гривен за доллар и до 23,945/23,965 к концу сессии.

Главные события 3 декабря на межбанке:

1) Доллар окончательно закрепился ниже психологического порога в 24 гривны, хотя и вырос на 2,5 копейки – с утренних 23,92/23,94 гривен до 23,945/23,965 к концу сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но выкупал доллар через Matching. Купил по информации «Минфина» не менее дежурных $30 млн;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 23,9367 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 4 декабря составил 23,939216.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 23,93 / 23,95

евро – 26,50 / 26,52

российский рубль – 0,3730 / 0,3735

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1082 / 1,1083

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