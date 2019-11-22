Стало известно, как и когда заработает Фонд национального богатства

В Министерстве экономики изучают модель централизованного управления государственными активами через Фонд национального богатства, запланирован запуск которого состоится в 2020 году.

Об этом сообщил замминистра экономики Павел Кухта в интервью для ЭП.

“В начале января мы должны подать список компаний, где государство по закону не сможет продавать более чем 50% + 1 акцию. Эти активы будут оставаться в основном в государственной собственности, в них можно будет привлекать миноритарных инвесторов. Эти государственные предприятия должны составить базу для создания централизованной структуры по управлению государственными активами. Я говорю о создании Фонда национального богатства”, – подчеркнул он.

Кухта сообщил, что модель такого холдинга еще разрабатывается и будет представлена позже.

“В целом идея очень проста. Мировой опыт показывает, что централизованное управление государственным корпоративным сектором эффективнее, чем децентрализованное, разбросанное по министерствам. Централизованное управление — это современный тренд. Мировая практика показывает: если активами управляет коммерческая структура вроде Kemasik в Сингапуре или “Самрук-Казини” в Казахстане, то процесс управления становится деполитизированным и более эффективным с финансовой точки зрения. Компании приносят больше средств владельцу, то есть народу, и меньше используются для политических прихотей. Коррупция сокращается. Централизованное управление — это способ сделать госсектор современным”, – подчеркнул он.

Заместитель министра заявил, что новая структура также будет иметь независимое корпоративное управление, чтобы исключить возможную политизацию.

“Это (деполитизация. – Ред.) обеспечивается сбалансированием полномочий на уровне политического контроля за этой структурой, то есть форматом надзора над ней, правилами назначения, увольнения и ответственности этого человека. Фонд должен иметь независимый наблюдательный совет и корпоративное управление, чтобы им нельзя было управлять вручную. Для реализации этого решения нужны законодательные изменения. В финале это решение будет принимать парламент. Этап парламентского обсуждения идеи еще впереди”, – заявил замминистра.

Также Кухта подтвердил, что Фонд национального богатства заработает в 2020 году.

“Мы планируем внести закон в парламент, публично обсудить его с депутатами, принять и создать фонд”, – резюмировал Кухта.