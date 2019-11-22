Стало известно, как и когда заработает Фонд национального богатства

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Министерстве экономики изучают модель централизованного управления государственными активами через Фонд национального богатства, запланирован запуск которого состоится в 2020 году.
Об этом сообщил замминистра экономики Павел Кухта в интервью для ЭП.
“В начале января мы должны подать список компаний, где государство по закону не сможет продавать более чем 50% + 1 акцию. Эти активы будут оставаться в основном в государственной собственности, в них можно будет привлекать миноритарных инвесторов. Эти государственные предприятия должны составить базу для создания централизованной структуры по управлению государственными активами. Я говорю о создании Фонда национального богатства”, – подчеркнул он.
Кухта сообщил, что модель такого холдинга еще разрабатывается и будет представлена позже.
“В целом идея очень проста. Мировой опыт показывает, что централизованное управление государственным корпоративным сектором эффективнее, чем децентрализованное, разбросанное по министерствам. Централизованное управление — это современный тренд. Мировая практика показывает: если активами управляет коммерческая структура вроде Kemasik в Сингапуре или “Самрук-Казини” в Казахстане, то процесс управления становится деполитизированным и более эффективным с финансовой точки зрения. Компании приносят больше средств владельцу, то есть народу, и меньше используются для политических прихотей. Коррупция сокращается. Централизованное управление — это способ сделать госсектор современным”, – подчеркнул он.
Заместитель министра заявил, что новая структура также будет иметь независимое корпоративное управление, чтобы исключить возможную политизацию.
“Это (деполитизация. – Ред.) обеспечивается сбалансированием полномочий на уровне политического контроля за этой структурой, то есть форматом надзора над ней, правилами назначения, увольнения и ответственности этого человека. Фонд должен иметь независимый наблюдательный совет и корпоративное управление, чтобы им нельзя было управлять вручную. Для реализации этого решения нужны законодательные изменения. В финале это решение будет принимать парламент. Этап парламентского обсуждения идеи еще впереди”, – заявил замминистра.
Также Кухта подтвердил, что Фонд национального богатства заработает в 2020 году.
“Мы планируем внести закон в парламент, публично обсудить его с депутатами, принять и создать фонд”, – резюмировал Кухта.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский анонсировал снижение тарифов на тепло на 50%Вчера, 09:38 - 4549 19
Милованов: Курс доллара по 24 гривни - новая реальность для УкраиныВчера, 16:15 - 2659 12
Молдова вводит налог на Netflix, Facebook и GoogleВчера, 15:42 - 773 4
В IKEA назвали сроки запуска первого магазина в КиевеВчера, 13:02 - 2620 4
Правительство сейчас не намерено менять руководство "Нафтогаза", - МиловановВчера, 10:14 - 471 4
Украинцев ждет нововведение при заполнении декларацийВчера, 14:04 - 7715 2
Зеленский анонсировал снижение тарифов на тепло на 50%Вчера, 09:38 - 4549 19
ТОП-5 областей с самыми низкими зарплатамиВчера, 16:02 - 3903
Милованов: Курс доллара по 24 гривни - новая реальность для УкраиныВчера, 16:15 - 2659 12
В IKEA назвали сроки запуска первого магазина в КиевеВчера, 13:02 - 2620 4
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)Позавчера, 17:10 - 415
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1628
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3362 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4810 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3716