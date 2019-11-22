Виталий Кличко назвал количество отремонтированных дорог в 2019 году

Мэр Киева Виталий Кличко выступил с отчетом перед журналистами о результатах работы городской власти в 2019 году и обозначил планы на следующий год.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

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По словам киевского головы, в этом году в столице отремонтировали рекордное количество дорожной инфраструктуры — 16 мостов и путепроводов. Также обновили более 900 километров дорог города.

«В этом году мы завершили капитальный ремонт, в частности, улицы Ивана Федорова. Обновили и продлили улицу Семьи Кульженко, которую соединили с Большой Окружной дорогой. И теперь в столице появился еще один транспортный коридор. Капитально отремонтировали проспект Палладина, Выгуровский бульвар и улицу Алматинскую и многие другие. Практически завершили капитальное обновление Дарницкой площади», – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что на финальной стадии находится строительство нового Шулявского путепровода.

В отчете мэр подчеркнул, что заменено 130 км наиболее изношенных участков теплосетей. Он сравнил цифру с 2017 годом, когда показатель составлял только 35 км.

Описывая планы на будущее, Кличко отметил, что на 2020 год в бюджете города заложено 5 млрд грн на ремонт и содержание дорог. Он отметил, что власть продолжит интенсивную работу по благоустройству Киева.