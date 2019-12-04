Nissan, Renault и Mitsubishi планируют совместно разрабатывать технологии для автомобилей следующего поколения

Nissan Motor, Renault и Mitsubishi Motors ведут переговоры о создании новой компании для совместной разработки технологий для автомобилей следующего поколения.

Предполагается, что объединение технологических и кадровых ресурсов трех компаний поможет повысить эффективность разработки, требующей огромных инвестиций.

Новая компания сосредоточится исключительно на технологиях для автомобилей следующего поколения, таких как технологии телекоммуникаций и искусственного интеллекта. Соответствующий план может быть представлен до конца года.

Конкуренты из числа автомобилестроителей, включая General Motors и Toyota Motor, а также технологические компании, такие как Alphabet, опережают альянс Nissan-Renault-Mitsubishi в разработке самоуправляемых машин.