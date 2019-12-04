Nissan, Renault и Mitsubishi планируют совместно разрабатывать технологии для автомобилей следующего поколения

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Nissan Motor, Renault и Mitsubishi Motors ведут переговоры о создании новой компании для совместной разработки технологий для автомобилей следующего поколения.
Предполагается, что объединение технологических и кадровых ресурсов трех компаний поможет повысить эффективность разработки, требующей огромных инвестиций.
Новая компания сосредоточится исключительно на технологиях для автомобилей следующего поколения, таких как технологии телекоммуникаций и искусственного интеллекта. Соответствующий план может быть представлен до конца года.
Конкуренты из числа автомобилестроителей, включая General Motors и Toyota Motor, а также технологические компании, такие как Alphabet, опережают альянс Nissan-Renault-Mitsubishi в разработке самоуправляемых машин.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Отапливаем космос: Премьер о потерях в теплосетяхВчера, 15:00 - 1542 8
Гонтарева вошла в ТОП-16 женщин мира по версии Financial TimesВчера, 10:20 - 1037 8
Сбор за справку для покупки и продажи недвижимости отменятВчера, 13:02 - 2089 7
Маркарова рассказала о дальнейшей судьбе ПриватБанкаВчера, 12:01 - 3101 7
Совет НБУ признал валютно-курсовую политику регулятора неэффективнойВчера, 12:37 - 2462 6
Маркарова рассказала о дальнейшей судьбе ПриватБанкаВчера, 12:01 - 3101 7
Совет НБУ признал валютно-курсовую политику регулятора неэффективнойВчера, 12:37 - 2462 6
Сбор за справку для покупки и продажи недвижимости отменятВчера, 13:02 - 2089 7
Отапливаем космос: Премьер о потерях в теплосетяхВчера, 15:00 - 1542 8
Заправки снизили цены на бензин после решения АМКУВчера, 13:44 - 1401 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)Вчера, 12:20 - 288 1
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 946
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 684
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1830
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3732 1