Названы основные риски закона о кэшбэке

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Бизнес опасается нечестных действий со стороны потребителей.
Такое мнение высказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Дмитрий Романович во время круглого стола, организованного «Финансовым клубом».
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“Непосредственно к функции кэшбэка есть много вопросов. Главное – как это будет работать. В первую очередь, это работа министерства финансов и налоговой службы. Но МЭРТ, при необходимости, готово присоединиться», – отметил Дмитрий Романович.
Однако бизнес, который работает легально, не ожидает негативных последствий от вступления закона в действие. «Это сигнал продавцам о том, что справедливость в пользу потребителя будет восстановлена», – считает глава Ассоциации «Украинские импортеры бытовой электроники» София Арасланова.
Она пояснила, что кэшбэк – это рискоориентированная система, которая позволит налоговой службе перейти от тотальных к таргетируемым проверкам. «Это уменьшит давление на белый бизнес, который и так постоянно проверяется», – сказала София Арасланова.
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