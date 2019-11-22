Названы основные риски закона о кэшбэке

Бизнес опасается нечестных действий со стороны потребителей.

Такое мнение высказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Дмитрий Романович во время круглого стола, организованного «Финансовым клубом».

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“Непосредственно к функции кэшбэка есть много вопросов. Главное – как это будет работать. В первую очередь, это работа министерства финансов и налоговой службы. Но МЭРТ, при необходимости, готово присоединиться», – отметил Дмитрий Романович.

Однако бизнес, который работает легально, не ожидает негативных последствий от вступления закона в действие. «Это сигнал продавцам о том, что справедливость в пользу потребителя будет восстановлена», – считает глава Ассоциации «Украинские импортеры бытовой электроники» София Арасланова.

Она пояснила, что кэшбэк – это рискоориентированная система, которая позволит налоговой службе перейти от тотальных к таргетируемым проверкам. «Это уменьшит давление на белый бизнес, который и так постоянно проверяется», – сказала София Арасланова.

Справка Finance.ua:

20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, что предполагает применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций ( РРО ).

Нововведение коснется тех, кто осуществляет реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирной продукции, розничную торговлю в магазинах, деятельность ресторанов, кафе, быстрого питания, деятельность гостиниц и турагентств.