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Налоговая перевыполнила план по "алкогольному" акцизу - Верланов

Налоговая перевыполнила план по "алкогольному" акцизу - Верланов

В ноябре индикативные показатели поступлений в государственный бюджет от акцизного налога на ликеро-водочную продукцию составили 102,2%.

Таким образом, госказна пополнилась на 813,4 млн грн, что на 17,6 млн грн, или на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года, информирует пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

В целом в период с августа по ноябрь налоговая перечислила в госбюджет 2 млрд 342,1 млн грн акцизного налога на ликеро-водочную продукцию. Сообщается, что это на 48,6 млн грн, или на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

“Новая налоговая служба уже начала работать таким образом, чтобы теневой рынок табака и алкоголя не чувствовал себя свободно. В начале месяца я лично пообещал Президенту, что план по “алкогольному” акцизу будет выполнен, и сдержал слово”, – заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

По его словам, налоговая достигла подобного результата благодаря повышению эффективности администрирования и усилению борьбы с теневым оборотом алкоголя.

В частности, отметил Верланов, уже введена система электронного администрирования спирта, с помощью которой налоговая служба получила возможность мониторить каждый завод, в частности, фиксировать текущие показатели остатков спирта.

“Детенизация оборота алкоголя продолжается. Следующий шаг – введение электронной акцизной марки, что позволит поднять контроль над оборотом подакцизных товаров на новый уровень и существенно улучшить показатели уплаты налогов”, – подчеркнул Верланов.

По материалам УКРИНФОРМ
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