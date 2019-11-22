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Компания Apple может изменить стратегию выпуска новых смартфонов

Компания Apple может изменить стратегию выпуска новых смартфонов

Apple может изменить стратегию выпуска iPhone, чтобы запускать новые устройства дважды в год, начиная с 2021 года.

Так считают аналитики холдинга J.P. Morgan.

По их мнению, изменение стратегии позволит Apple сгладить свою традиционную сезонность и даст компании повышенную гибкость в изменении своих продуктов в течение шести месяцев. Также компания сможет на равных конкурировать с другими производителями устройств, которые выпускают новые телефоны в течение года.

Если Apple будет выпускать новые iPhone два раза в год, как предполагают аналитики J.P. Morgan, это станет серьезным изменением стратегии для самой важной линейки продуктов Apple. Аналитики также опубликовали прогнозы для линейки iPhone Apple 2020 года, предсказывая, что четыре новые модели iPhone будут выпущены в сентябре 2020 года. Это серьезное изменение по сравнению с трехмодельной стратегией, которую Apple использовала с 2017 года.

Аналитики также считают, что Apple выпустит недорогой iPhone, который будет напоминать iPhone 8, весной.

Аналитики J.P. Morgan прогнозируют, что все четыре устройства, которые выйдут следующей осенью, будут иметь превосходные OLED-экраны и будут поддерживать сети 5G. Но некоторые модели не будут поддерживать технологию mmWave, которая обещает более высокую скорость.

Аналитики отмечают, что увеличенные размеры экрана и поддержка 5G могут стимулировать пользователей iPhone к обновлению.

По материалам Комментарии
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