Украина в этом году является фаворитом глобальных инвесторов - польский эксперт

Украина в 2019 году является лидером по глобальным инвестициям среди активно развивающихся стран.

Это подчеркнул главный экономист крупнейшего польского банка PKO BP Петр Буяк, оценивая данные на тему Украины аналитического центра SpotData.

“Значительное улучшение экономической ситуации в Украине приводит к тому, что в этом году эта страна является фаворитом глобальных инвесторов, специализирующихся на развивающихся экономиках”, – заявил Буяк.

По его убеждению, дальнейшая судьба развития украинской экономики будет сильно зависеть от шансов на достижение политической стабильности в стране и реализации структурных реформ.

Главный экономист PKO BP считает: если улучшение состояния украинской экономики продолжится, то это также окажет сильное влияние на экономику Польши. При этом это влияние будет иметь как положительное, так и отрицательное значение. С одной стороны, значительный рост доходов населения в Украине создает значительный рынок для польских товаров. А с другой – рост зарплат и укрепление гривны уменьшают интерес со стороны украинцев к работе в Польше. Следовательно, уменьшение количества трудовых мигрантов из Украины могло бы негативно повлиять на рынок труда в Польше.

Как отметил Буяк, улучшение экономической ситуации в Украине будет иметь еще одно следствие для Польши. В частности, политическая и экономическая стабилизация будет способствовать переносу производства на восток от Польши. Эксперт добавил, что такая ситуация уже наблюдалась перед 2014 годом, но ее прервало обострение ситуации в Украине из-за действий России.

Как говорится в недавней аналитической статье польского центра SpotData, украинская экономика в последнее время начинает ускоряться, а следующий год покажет, будет ли крепнуть реформаторский импульс и будет ли улучшаться макроэкономическая ситуация в среднесрочной перспективе. Как отмечается, экономика Украины в последнее время сильно ускорила рост, в частности в третьем и четвертом кварталах этого года экономический рост составляет в среднем 4,4%, что является самым высоким показателем с 2011 года, несмотря на торможение мировой экономики.

Аналитик SpotData Камиль Пастор отметил, что быстрый экономический рост Украины в течение последних кварталов стал возможным по нескольким причинам. Прежде всего, это значительный рост экспорта в нескольких важных для экономики страны секторах (сельском хозяйстве, металлургии, IT-сфере). Кроме того, макроэкономическая стабилизация влияет на укрепление гривны, сокращение инфляции и рост потребительской способности (которая увеличилась более чем на 10%).