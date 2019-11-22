В офшорах "засело" $1,5 миллиарда от экспорта украинского зерна - исследование

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В 2015-2017 годах из Украины в оффшорные зоны ввели 1,5 миллиарда долларов доходов от отечественного экспорта пшеницы и кукурузы.
Об этом свидетельствуют результаты международного исследования, которое заслушали депутаты Европейского парламента.
Отмечается, что исследование проводила группа специалистов во главе с ученым в сфере международного налогообложения и ценообразования Томмасо Фаццио.
“Наши результаты показывают, что большая часть украинского агроэкспорта осуществляется через каналы в низконалоговых юрисдикциях (например, Швейцария, Нормандские острова Великобритании и Кипр)”, – говорится в выводах экспертов.
По словам Томмасо Фаццио, существует риск, что это делается для избежания уплаты налогов в Украине.
“Как все это работает? В основе этого: если украинская компания продает товар напрямую, скажем, во Францию, то налогообложение будет выше. Но если это будет происходить через страны – оффшорные, полуофшорные зоны, вроде Кипра, то налогообложение будет ниже. Таким образом они снижают цены, по которым они продают эти товары в Украине, искусственно занижают, для того чтобы они передались юрисдикции с низким налогообложением”, – пояснил он.
Эксперты считают, что проблема заключается в том, что налоговая отчетность экспортеров сельхозпродукции Украины не является общедоступной – поэтому довольно сложно определить, сколько налогов не уплачено в Украине.
“Наша оценка изменения потенциальной прибыли показывает, что для экспорта пшеницы и кукурузы, что составляет около 40% агроэкспорта Украины, за период с 2015 по 2017 годы потенциально были перемещены около 1,5 миллиарда долларов”, – подчеркивается в исследовании.
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