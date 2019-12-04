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Apple купила бизнес Intel по производству модемов за $1 млрд

Apple купила бизнес Intel по производству модемов за $1 млрд

Intel официально завершила продажу своего бизнеса по производству модемов для смартфонов компании Apple, говорится в сообщении Intel, на которое ссылается iguides.

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«Сегодня корпорация Intel объявила о том, что завершила продажу основной доли своего бизнеса по производству модемов для смартфонов Apple. Сделка, оцениваемая в $1 млрд, была анонсирована 25 июля 2019 года», – сообщили в компании.

Как отмечает Intel, сделка позволит ей сконцентрироваться на развитии технологий для сетей пятого поколения (5G), при этом сохранив возможность разработки модемов для компьютеров, автономных транспортных средств и устройств интернета вещей.

После закрытия сделки Apple будет обладать более чем 17 000 патентов на различные беспроводные технологии, от протоколов для стандартов сотовой связи до модемной архитектуры и работы модема.

23 июля о запланированном между компаниями соглашении сообщала Wall Street Journal со ссылкой на источники. Как отмечало издание, переговоры между двумя компаниями длились больше года, но они были прерваны после заключения соглашения между Apple и конкурентом Intel – Qualcomm Inc., однако потом восстановились.

По материалам Mind
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