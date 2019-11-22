Кличко сказал, на что Киев больше всего тратил средства в этом году

По сравнению с 2018 годом доходы в столице увеличились на 3 млрд гривен.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время отчета о работе столичной власти в 2019 году.

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“По сравнению с 2018 годом доходы увеличились на 3 млрд гривен. Всего в 2019 году мы получили 60 млрд гривен”, – сказал он.

Кличко отметил, что в 2019 году больше всего средств было направлено на образование, культуру, социальную защиту и спорт.

По его словам, больше всего выросло финансирование образования – эта сфера получила рекордные 18 млрд 600 млн гривен. На здравоохранение направили в 2019 году почти 11 млрд грн, на сферу социальной защиты и социального обеспечения выделили 8 млрд 300 млн грн.