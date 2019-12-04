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Какие цены на горючее ждут водителей: эксперты озвучили прогноз

Какие цены на горючее ждут водителей: эксперты озвучили прогноз

Переходная неделя с осени на зиму внесла оживление в установившиеся за ноябрь тренды на рынке топлива. Так, цены на бензин и дизтопливо продолжают демонстрировать стабильность, хотя впервые за последние недели в трех областях – Винницкой, Киевской и Львовской – появился обратный тренд.

Эксперты прогнозируют: розничные цены на все нефтепродукты, кроме автогаза, на начавшейся неделе останутся стабильными.

“Никаких существенных изменений оптовых цен и курса гривни, способных повлиять на розничные цены на АЗС, не было, поэтому цены на бензин и дизтопливо не изменились и пока не изменятся. Что касается автогаза, то розничные цены продолжают реагировать на 10%-ный рост цен в оптовом сегменте в середине ноября, поэтому следует ожидать дальнейшего повышения”, – отметил директор Консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн.

По прогнозам эксперта, средняя цена автогаза может повыситься до 12,6-12,8 грн/л, или еще на 45-55 коп/л.

Замдиректора научно-технического центра “Психея” Геннадий Рябцев также говорит о стабильности цен на топливо на наступившей неделе, несмотря на то, что на мировых рынках начала дорожать нефть. Подтверждает он и прогнозы роста цен на автогаз на 5% за неделю, то есть на 50-60 коп./л.

По материалам Сегодня
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