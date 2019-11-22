Порошенко передал сыну 10% акций Международного инвестиционного банка

Центрально-европейская кондитерская компания, бенефициаром которой является сын пятого президента Украины Алексей Порошенко, приобрела 9,92% акций Международного инвестиционного банка.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР.

“Акционерное общество “Международный инвестиционный банк”, согласно полученной 2 декабря 2019 года информации, сообщает о смене акционеров, которым принадлежат голосующие акции.

Количество голосующих акций акционера Порошенко Петра Алексеевича изменено: размер пакета простых именных акций до изменений права собственности – 9 000 штук, что составляет 9,9174% от общего количества голосующих акций; размер пакета простых именных акций после изменений права собственности – 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что продажа 9,92% акций Международного инвестиционного банка состоялась 22 ноября между Порошенко и ООО “Центрально-Европейская кондитерская компания”, владельцем которой является его сын Алексей.

Ранее корпорация Roshen подтвердила информацию о том, что бывший президент Украины и нардеп Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса Roshen на старшего сына Алексея.