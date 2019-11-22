0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

Порошенко передал сыну 10% акций Международного инвестиционного банка

Порошенко передал сыну 10% акций Международного инвестиционного банка

Центрально-европейская кондитерская компания, бенефициаром которой является сын пятого президента Украины Алексей Порошенко, приобрела 9,92% акций Международного инвестиционного банка.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР.

“Акционерное общество “Международный инвестиционный банк”, согласно полученной 2 декабря 2019 года информации, сообщает о смене акционеров, которым принадлежат голосующие акции.

Количество голосующих акций акционера Порошенко Петра Алексеевича изменено: размер пакета простых именных акций до изменений права собственности – 9 000 штук, что составляет 9,9174% от общего количества голосующих акций; размер пакета простых именных акций после изменений права собственности – 0 штук, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что продажа 9,92% акций Международного инвестиционного банка состоялась 22 ноября между Порошенко и ООО “Центрально-Европейская кондитерская компания”, владельцем которой является его сын Алексей.

Ранее корпорация Roshen подтвердила информацию о том, что бывший президент Украины и нардеп Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса Roshen на старшего сына Алексея.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.