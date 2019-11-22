Правительство обсуждает с предпринимателями смягчение условий для бизнеса

После принятия законов о цифровом РРО и кэшбэке правительство готово улучшать бизнес-условия.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Дмитрий Романович во время круглого стола, организованного «Финансовым клубом».

Читайте также: Верланов прокомментировал штрафы согласно новым законам о РРО и «кэшбэке»

«Обсуждается упрощение отчетности, смягчение штрафов, обсуждаются лимиты и введение моратория на два года в проведение тестирования и адаптации к внедрению РРО. Более радикальные подходы к большим темпам перезагрузки и переосмысления роли налоговой службы. Хотя сейчас решения нет. Оно обсуждается, и надеюсь, мы скоро выйдем со стейкхолдерами на приемлемое решение», – заявил он.