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Правительство обсуждает с предпринимателями смягчение условий для бизнеса

Правительство обсуждает с предпринимателями смягчение условий для бизнеса

После принятия законов о цифровом РРО и кэшбэке правительство готово улучшать бизнес-условия.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Дмитрий Романович во время круглого стола, организованного «Финансовым клубом».

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«Обсуждается упрощение отчетности, смягчение штрафов, обсуждаются лимиты и введение моратория на два года в проведение тестирования и адаптации к внедрению РРО. Более радикальные подходы к большим темпам перезагрузки и переосмысления роли налоговой службы. Хотя сейчас решения нет. Оно обсуждается, и надеюсь, мы скоро выйдем со стейкхолдерами на приемлемое решение», – заявил он.

По материалам Финансовый клуб
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