Украинцы в ноябре продолжили скупку валюты (таблица)

Население Украины в ноябре 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1315,5 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1373,9 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Таким образом, в ноябре снова наблюдалась чистая покупка валюты населением, которая составила 58,4 млн долларов.

С начала года граждане купили валюты на 4,7 млн долларов больше, чем продали.