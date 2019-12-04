Украинцы в ноябре продолжили скупку валюты (таблица)

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Население Украины в ноябре 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1315,5 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1373,9 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
Таким образом, в ноябре снова наблюдалась чистая покупка валюты населением, которая составила 58,4 млн долларов.
С начала года граждане купили валюты на 4,7 млн долларов больше, чем продали.
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