Минфин приближается к критическому уровню зависимости от инвесторов-нерезидентов - Найман

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Минфин Украины приближается к критическому уровню зависимости от инвесторов-нерезидентов для финансирования дефицита госбюджета и рефинансирования госдолга.
Об этом сообщил управляющий партнер Capital Times Эрик Найман на своей странице в FACEBOOK.
“Без нерезидентов Минфину в 2020 году придется или существенно, на 100-200 млрд грн, секвестировать расходы госбюджета, или включать печатный станок (но если НБУ утратит независимость, это может спровоцировать бегство инвесторов и еще более ухудшить ситуацию), или идти на дефолт”,- утверждает эксперт.
По словам Наймана, это не случится, если “нерезиденты рефинансируют старые долги и прикупят еще немного украинского госдолга на $4 млрд”.
Выводы для инвесторов в украинские ОВГЗ, которые озвучил эксперт:
В 2020 году Минфину из бюджета нужно будет направить на погашение старых долгов, выплату процентов по госдолгу, финансирование дефицита бюджета 94 млрд грн. Для этого, по утверждению Наймана, нужно как минимум рефинансировать и найти дополнительно 214 млрд грн.
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