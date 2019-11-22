Зеленский подписал новые правила финансирования строительства дорог

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины “Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины”.

Об этом говорится на сайте главы государства.

“Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины» относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования» № 282-IX, который Верховная Рада Украины приняла в целом 12 ноября 2019 года”, – отмечается в сообщении.

Документ отменяет согласование с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета перечней объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог.

Взамен, согласно закону, Кабмин утверждает Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на соответствующий период с перечнем дорог, на которых запланированы работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему среднему ремонту, с указанием объемов и источников финансирования таких путей в разрезе балансодержателей. Перечень объектов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, составленный согласно этой программы, утверждается Кабмином ежегодно.

Документ также предусматривает предоставление субвенции из Государственного бюджета Украины местным бюджетам на финансирование, среди прочего, проектно-изыскательских, научно-исследовательских работ, функционирования информационно-аналитических систем, паспортизации, технического надзора, обследования состояния дорог, в частности привлечение инженера-консультанта.

Также глава государства подписал Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог» № 283-IX, который парламент принял также 12 ноября.

Этот документ вводит в Бюджетный кодекс понятие среднесрочного обязательства по типовым договорам на строительство, реконструкцию, ремонты и эксплуатационное содержание автомобильных дорог.

Согласно закону, по бюджетным программам, которые осуществляются с использованием средств Государственного дорожного фонда, распорядители бюджетных средств имеют право брать бюджетные обязательства сверх фактических поступлений специального фонда в пределах предельных показателей расходов, предусмотренных законом о Государственном бюджете Украины и прогнозных показателей, определенных в Бюджетной декларации на среднесрочный период.

Эти законы внедряют новые подходы к среднесрочному планированию строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения, расширяют возможности регионов по использованию средств территориальных дорожных фондов и субвенции из государственного бюджета.