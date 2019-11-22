Прибыль "ДТЭК Энерго" Ахметова выросла на 85%

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Чистая прибыль “ДТЭК Энерго” в январе-сентябре 2019 года выросла на 85,4% (на 2,9 миллиарда гривен) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6,29 миллиарда гривен.
При этом, согласно отчетности компании, доход “ДТЭК Энерго” за девять месяцев сократился на 39,7% (на 47,52 млрд грн) – до 72,29 млрд грн.
Валовая прибыль “ДТЭК Энерго” за указанный период сократилась на 17,7% (на 2,55 млрд грн) – до 11,87 млрд грн.
За девять месяцев компания инвестировала в производство 4,2 млрд грн, на выплату налогов в бюджеты всех уровней направила 11,6 млрд грн.
Как пояснили в пресс-службе компании, рост прибыли на фоне снижения дохода связан с укреплением курса гривны, благодаря которому и был получен чистый доход.
“Всего чистая прибыль составила 6,3 млрд грн, что соответствует показателю курсовых разниц, которые не являются денежной операцией”, – заявили в ДТЭК.
В компании также утверждают, что ее производственная деятельность не показала положительного финансового результата.
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