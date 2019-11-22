День финансов, 2 декабря: зарплаты учителям по-новому, повышение минимальной и максимальной пенсии

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Понедельник, 2 декабря: какие новшества ждут украинцев в декабре:
Деньги “ходят” за школьником. Премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя решение правительства о направлении средств на ликвидацию задолженности по зарплатам учителей, выдвинул предложение оплачивать труд учителей по-новому. Это значит, что количество учеников в школах будет учитываться при расчете зарплаты учителей.
Тарифы на отопление в декабре. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цены на отопление для населения должны быть снижены уже в декабре. На это премьер-министр Гончарук ответил, что для снижения тарифов на тепло необходимо принять соответствующий закон, только после этого тариф может снизиться на 80-130 гривен.
Рост минимальной и максимальной пенсии. Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста. Теперь размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, повышен до 1638 грн, а максимальная пенсия выросла на 740 грн и составит 16 380 грн.
Максимальное пособие по безработице для киевлян. С 1 декабря в Киеве повысился максимальный размер пособия по безработице, он увеличился до 8408 гривен. В Центре занятости также отметили, что размер минимальной помощи по безработице останется без изменений.
Общественные заведения выше 3-го этажа. С 1 декабря разрешается проектировать встроенные общественные заведения выше 3-го этажа в новостройках, при условии их обязательного выделения в отдельный противопожарный отсек. Об этом пишет президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе. Что может располагаться на 3+ этажах и на что распространяются нормы – читайте здесь.
Результаты “Черной пятницы” от ПриватБанка. Как сообщают в ПриватБанке, объем оплаченных карточками покупок «Черной пятницы» в 2019 году стал рекордным за последние годы. Он превысил среднесуточный показатель в 10 раз и результаты прошлого года на 37%.
Кредитная карты – идеальный инструмент для расчетов в онлайн и оффлайн магазинах. Finance.ua предлагает вам проверить себя и пройти опрос Что для вас самое главное в кредитке
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С началом отопительного сезона долги украинцев за коммуналку начали растиВчера, 19:13 - 1211 31
Электроэнергия может подорожать: кто заплатит больше9 ч. назад - 3065 20
Деньги "ходят" за школьником: Гончарук предложил по-новому платить учителям6 ч. назад - 3769 13
Оржель назвал цены на газ в случае прекращения транзита газа из РФ5 ч. назад - 1255 4
Президент: Тарифы на отопление должны быть снижены в декабре8 ч. назад - 1438 4
Деньги "ходят" за школьником: Гончарук предложил по-новому платить учителям6 ч. назад - 3769 13
Электроэнергия может подорожать: кто заплатит больше9 ч. назад - 3065 20
Chery вывела на рынок большой 7-местный кроссовер за $14 тысяч (фото)15 ч. назад - 2489
"Эпицентр К" открывает после реконструкции крупнейший ТЦ в Тернополе10 ч. назад - 1733 2
Президент: Тарифы на отопление должны быть снижены в декабре8 ч. назад - 1438 4
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)2 ч. назад - 37
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1523
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3148 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4596 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3565