День финансов, 2 декабря: зарплаты учителям по-новому, повышение минимальной и максимальной пенсии

Понедельник, 2 декабря: какие новшества ждут украинцев в декабре:

Деньги “ходят” за школьником. Премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя решение правительства о направлении средств на ликвидацию задолженности по зарплатам учителей, выдвинул предложение оплачивать труд учителей по-новому. Это значит, что количество учеников в школах будет учитываться при расчете зарплаты учителей.

Тарифы на отопление в декабре. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цены на отопление для населения должны быть снижены уже в декабре. На это премьер-министр Гончарук ответил, что для снижения тарифов на тепло необходимо принять соответствующий закон, только после этого тариф может снизиться на 80-130 гривен.

Рост минимальной и максимальной пенсии. Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста. Теперь размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, повышен до 1638 грн, а максимальная пенсия выросла на 740 грн и составит 16 380 грн.

Максимальное пособие по безработице для киевлян. С 1 декабря в Киеве повысился максимальный размер пособия по безработице, он увеличился до 8408 гривен. В Центре занятости также отметили, что размер минимальной помощи по безработице останется без изменений.

Общественные заведения выше 3-го этажа. С 1 декабря разрешается проектировать встроенные общественные заведения выше 3-го этажа в новостройках, при условии их обязательного выделения в отдельный противопожарный отсек. Об этом пишет президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе. Что может располагаться на 3+ этажах и на что распространяются нормы – читайте здесь.

Результаты “Черной пятницы” от ПриватБанка. Как сообщают в ПриватБанке, объем оплаченных карточками покупок «Черной пятницы» в 2019 году стал рекордным за последние годы. Он превысил среднесуточный показатель в 10 раз и результаты прошлого года на 37%.

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