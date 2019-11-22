Максимальное пособие по безработице для киевлян повысилось

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С 1 декабря в Киеве максимальный размер пособия по безработице увеличился до 8408 гривен.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского городского центра занятости.
“Киевский городской центр занятости информирует: с 1 декабря, согласно закону о Государственном бюджете Украины на 2019 год, увеличится один из ключевых социальных стандартов – прожиточного минимума. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер максимального пособия по безработице”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас прожиточный минимум на одного человека составляет для трудоспособных лиц 2007 грн, а с 1 декабря возрастет до 2102 грн.
“Это означает, что те, кто получает максимальную помощь по безработице (которая рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние 6 месяцев работы и не может превышать сейчас 8028 грн), с 1 декабря будут получать больше – 8408 грн в месяц (4 прожиточных минимума)”, – отметили в пресс-службе.
Также в Центре занятости отметили, что размер минимальной помощи по безработице останется без изменений. Таким образом, для лиц, в течение года работавших не менее шести месяцев или уволенных по определенным основаниям – будут получать 610 гривен, а те, кто взял перерыв в трудовом стаже по уважительным причинам и в течение месяца зарегистрировался в службе занятости в качестве безработного (из-за обучения, военной службы, ухода за лицом с инвалидностью и т.п.), будут, как и раньше, получать 1630 гривен.
“По данным Киевского городского центра занятости, на начало ноября пособие по безработице в столице получали 7327 безработных, среди них минимальное, в размере 610 гривен – 381 безработный, в размере 1630 гривен – 223, а максимальное пособие по безработице – 3520 человек”, – добавили в пресс-службе.
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