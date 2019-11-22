С 1 декабря разрешено строить общественные заведения выше 3-го этажа

Уже с 1 декабря разрешается проектировать встроенные общественные заведения выше 3-го этажа в новостройках, при условии их обязательного выделения в отдельный противопожарный отсек.

Об этом пишет президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в FACEBOOK.

Что может располагаться на 3+ этажах:

рестораны и другие заведения питания с количеством мест не более 250 и отделенными от территории дома выходами;

небольшие магазины, кафе, салоны красоты и отделения банков;

творческие мастерские художников и архитекторов на верхнем жилом этаже.

На что распространяются нормы – на новое строительство и реконструкцию жилых домов до 73,5 м (выше – высотное строительство), как одноквартирных, так и многоквартирных, а также специализированных и общежитий.

Справка Finance.ua:

Государственные строительные нормы ( ГСН ) – обязательные к исполнению нормативные акты, используемые при проектировании новых и реконструкции имеющихся зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.

Нововведение ГСН:

Разрешается делать кухни-ниши и кухни-гостиные в квартирах;

повышаются требования к энергоэффективности жилья;

вводятся обязательные лифты от 4 этажа включительно (от 3-го – рекомендуется);

убираются обязательные радиоточки в каждой квартире;

разрешается проектировать встроенные общественные заведения выше 3-го этажа.

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