С 1 декабря разрешено строить общественные заведения выше 3-го этажа

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Уже с 1 декабря разрешается проектировать встроенные общественные заведения выше 3-го этажа в новостройках, при условии их обязательного выделения в отдельный противопожарный отсек.
Об этом пишет президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в FACEBOOK.
Что может располагаться на 3+ этажах:
На что распространяются нормы – на новое строительство и реконструкцию жилых домов до 73,5 м (выше – высотное строительство), как одноквартирных, так и многоквартирных, а также специализированных и общежитий.
Нововведение ГСН:
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