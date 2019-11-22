Деньги "ходят" за школьником: Гончарук предложил по-новому платить учителям

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Премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя решение правительства о направлении средств на ликвидацию задолженности по зарплатам учителей, выдвинул предложение оплачивать труд учителей по-новому. Так, количество учащихся в школе будет влиять на расчет зарплаты учителей.
Об этом сообщает osvita.ua.
«Ситуацию, когда из-за неэффективного распределения государственных субвенций местными властями учителя и врачи не получают заработную плату, считаю неприемлемой”, – отметил Гончарук.
Когда заработает – в 2020 году начнет работать принцип «деньги ходят за школьником».
Что это значит – количество учеников в школах будет учитываться при расчете зарплаты учителей.
Что это даст – не будет ситуаций, когда учитель недополучает честно заработанные деньги.
30 августа 2019 года Кабинет Министров обнародовал постановление «Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки», которым предусмотрено увеличение размеров оплаты работников отрасли.
С 2020 года украинские учителя будут получать такие заработные платы:
Самый маленький размер должностного оклада педагогического работника составит:
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