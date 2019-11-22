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Деньги "ходят" за школьником: Гончарук предложил по-новому платить учителям

Деньги "ходят" за школьником: Гончарук предложил по-новому платить учителям

Премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя решение правительства о направлении средств на ликвидацию задолженности по зарплатам учителей, выдвинул предложение оплачивать труд учителей по-новому. Так, количество учащихся в школе будет влиять на расчет зарплаты учителей.

Об этом сообщает osvita.ua.

«Ситуацию, когда из-за неэффективного распределения государственных субвенций местными властями учителя и врачи не получают заработную плату, считаю неприемлемой”, – отметил Гончарук.

Когда заработает – в 2020 году начнет работать принцип «деньги ходят за школьником».

Что это значит – количество учеников в школах будет учитываться при расчете зарплаты учителей.

Что это даст – не будет ситуаций, когда учитель недополучает честно заработанные деньги.

Справка Finance.ua

30 августа 2019 года Кабинет Министров обнародовал постановление «Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки», которым предусмотрено увеличение размеров оплаты работников отрасли.

С 2020 года украинские учителя будут получать такие заработные платы:

  • Зарплата молодого учителя составит 7643 грн без учета надбавок и 8701 грн – с надбавками.
  • Учитель высшей категории будет получать 10,5 тыс. грн в месяц.

Самый маленький размер должностного оклада педагогического работника составит:

  • с 1 января 2020 г. — 2,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2020 г.;
  • с 1 января 2021 г. — 3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2021 г.;
  • с 1 января 2022 г. — 3,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2022 г.;
  • с 1 января 2023 г. — 4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2023 года.

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По материалам Finance.UA
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