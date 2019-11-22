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Президент: Тарифы на отопление должны быть снижены в декабре

Президент: Тарифы на отопление должны быть снижены в декабре

Президент Украины заявил, что цены на отопление для населения должны быть снижены уже в декабре.

Об этом президент сказал во время совещания по вопросу снижения тарифов, сообщается на странице в FACEBOOK.

Премьер-министр Гончарук сообщиил, что для снижения тарифов на тепло необходимо принять соответствующий закон: “У нас есть короткий законопроект, очень короткий, который можно от президента внести как безотлагательный, и принятие этого закона приведет к тому, что у нас тариф для населения снизится”.

Он отметил: “Для кого-то платежка станет меньше на 50-60% уже со следующей зимы, для кого-то позже”.

Как должен снизиться тариф – на 80-130 гривен, или на 10-15% (Гончарук не уточнил, по сравнению с чем).

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Ранее сообщалось, что с началом отопительного сезона долги украинцев за коммуналку начали расти. Долг за квартирную плату по состоянию на 1 ноября 2019 года увеличился на 43,7 млн гривен до 4 954,4 млн гривен. Наибольшая задолженность по квартирной плате в октябре зафиксирована в Киеве (939,252 млн гривен), Днепропетровской (1 010,123 млн гривен) и Донецкой (400,339 млн гривен) областях.

Справка Finance.ua:


таблица minfin.com.ua

По материалам Finance.UA
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