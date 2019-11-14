Отменены ограничения на тарифы на отопление и горячую воду

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Правительство приняло решение об отмене постановления «О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Украины от 26 июня 2019 г. № 560», этим отменяя ограничения на тарифы на отопление и горячую воду.
Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
Читайте также: Правила получения монетизированных субсидий
В Минэнерго сообщают, что установление предельных тарифов на отопление и горячую воду противоречит требованиям МВФ и приводит к угрозе отключения отопления и горячего водоснабжения.
Как указано в сообщении, Ассоциация городов Украины обратилась к Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой отменить постановление Правительства от 26.06.2019 № 560, которым были установлены предельные тарифы.
Как действовали предельные тарифы:
Средневзвешенный тариф на тепловую энергию по состоянию на 1 мая 2019 года составлял 1807 грн за 1 Гкал.
Введение меньшего тарифа в соответствии с постановлением № 560 приведет к дополнительным расходам местных бюджетов за время отопительного сезона 2019/2020 года – 7 млрд грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гончарук рассказал, как можно увеличить зарплату для учителей до 4 тыс. долларовВчера, 14:33 - 3607 11
В Украине строится более двух тысяч новых ЖК4 ч. назад - 692 8
Квитанция на оплату коммунальных услуг изменится (образец)Позавчера, 20:03 - 33760 8
Недопуск иностранцев к покупке земли затормозит рост ВВП Украины - МинэкономразвитияВчера, 13:10 - 804 7
Эксперт дала прогноз по рынку первичной недвижимости на 2020 годВчера, 18:14 - 1560 4
Кредит в наследство: кто должен платить3 ч. назад - 4096
Гончарук рассказал, как можно увеличить зарплату для учителей до 4 тыс. долларовВчера, 14:33 - 3607 11
Эксперт объяснил, сколько украинцы будут платить за газ зимойВчера, 21:11 - 3563
Как ИТ-компании платят налоги (инфографика)Вчера, 16:23 - 2177 1
Валютные депозиты украинцев растут самыми высокими темпами за 5 лет3 ч. назад - 2074 2
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)Вчера, 12:10 - 930
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 608
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1037 2
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 980
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 2322 1