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Отменены ограничения на тарифы на отопление и горячую воду

Отменены ограничения на тарифы на отопление и горячую воду

Правительство приняло решение об отмене постановления «О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Украины от 26 июня 2019 г. № 560», этим отменяя ограничения на тарифы на отопление и горячую воду.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

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В Минэнерго сообщают, что установление предельных тарифов на отопление и горячую воду противоречит требованиям МВФ и приводит к угрозе отключения отопления и горячего водоснабжения.

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Как указано в сообщении, Ассоциация городов Украины обратилась к Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой отменить постановление Правительства от 26.06.2019 № 560, которым были установлены предельные тарифы.

Как действовали предельные тарифы:

  • услуга по поставке тепловой энергии для населения – 1400 грн (с НДС) за 1 Гкал (при наличии приборов учета);
  • без приборов учета – 35,21 грн (с НДС);
  • услуга по горячему водоснабжению составит 83,66 грн (с НДС) за 1 м куб. при условии подключения полотенцесушителей;
  • при отсутствии полотенцесушителей – 75,74 грн (с НДС).

Средневзвешенный тариф на тепловую энергию по состоянию на 1 мая 2019 года составлял 1807 грн за 1 Гкал.

Введение меньшего тарифа в соответствии с постановлением № 560 приведет к дополнительным расходам местных бюджетов за время отопительного сезона 2019/2020 года – 7 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • В Государственном бюджете на Программу субсидий заложено 47,6 млрд грн, что сопоставимо с суммой на указанные цели на 2019 год.
По материалам Finance.UA
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