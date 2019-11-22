Покупок на 1,3 млрд гривен: ПриватБанк отчитался о результатах «Черной пятницы»

Объем оплаченных карточками покупок «Черной пятницы» в 2019 году стал рекордным за последние годы, превысив среднесуточный показатель в 10 раз и результаты прошлого года на 37%.

Об этом сообщают в ПриватБанке.

По итогам только одного дня (29 ноября 2019 года) через сеть торговых терминалов ПриватБанка было оплачено 4,5 млн (4,434,153) покупок на сумму 1,3 млрд грн (1,298,161,010).

Покупки в рассрочку – за сутки с помощью «Оплаты частями» и «Мгновенной рассрочки» украинцы купили товаров на 148 млн грн, что превышает прошлогодние показатели на 29,4%.

Большая часть рассрочек на сумму 93,5 млн грн была оформлена в оффлайн магазинах, тогда как в сети интернет клиенты банка купили в кредит товаров на 55,3 млн грн.

Справка Finance.ua

28 ноября Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз по рейтингам ПриватБанка до “позитивного”.

29 ноября Государственный «ПриватБанк» перешел в собственность Кабинета Министров Украины. Согласно данным НБУ , по состоянию на 1 января 2019 года финучреждением владело «государство в лице Министерства финансов», а с 25 сентября владельцем 100% акций «ПриватБанка» было указано «государство в лице Кабинета Министров».

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.