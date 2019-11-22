Покупок на 1,3 млрд гривен: ПриватБанк отчитался о результатах «Черной пятницы»

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Объем оплаченных карточками покупок «Черной пятницы» в 2019 году стал рекордным за последние годы, превысив среднесуточный показатель в 10 раз и результаты прошлого года на 37%.
Об этом сообщают в ПриватБанке.
По итогам только одного дня (29 ноября 2019 года) через сеть торговых терминалов ПриватБанка было оплачено 4,5 млн (4,434,153) покупок на сумму 1,3 млрд грн (1,298,161,010).
Покупки в рассрочку – за сутки с помощью «Оплаты частями» и «Мгновенной рассрочки» украинцы купили товаров на 148 млн грн, что превышает прошлогодние показатели на 29,4%.
Большая часть рассрочек на сумму 93,5 млн грн была оформлена в оффлайн магазинах, тогда как в сети интернет клиенты банка купили в кредит товаров на 55,3 млн грн.
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