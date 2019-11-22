"ПриватБанк" перешел в собственность Кабмина

Государственный «ПриватБанк», о скором возвращении которого заявил его экс-владелец — олигарх Игорь Коломойский, перешел в собственность Кабинета Министров Украины.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 января 2019 года финучреждением владело «государство в лице Министерства финансов», а с 25 сентября владельцем 100% акций «ПриватБанка» было указано «государство в лице Кабинета Министров».

Также сообщается, что 19 декабря Шестой апелляционный админсуд рассмотрит апелляционную жалобу НБУ, Кабмина и «ПриватБанка» на решение Окружного админсуда относительно передачи финучреждения в госсобственность.