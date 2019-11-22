0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 408 0

"ПриватБанк" перешел в собственность Кабмина

"ПриватБанк" перешел в собственность Кабмина

Государственный «ПриватБанк», о скором возвращении которого заявил его экс-владелец — олигарх Игорь Коломойский, перешел в собственность Кабинета Министров Украины.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 января 2019 года финучреждением владело «государство в лице Министерства финансов», а с 25 сентября владельцем 100% акций «ПриватБанка» было указано «государство в лице Кабинета Министров».

Также сообщается, что 19 декабря Шестой апелляционный админсуд рассмотрит апелляционную жалобу НБУ, Кабмина и «ПриватБанка» на решение Окружного админсуда относительно передачи финучреждения в госсобственность.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.