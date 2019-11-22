Moody's улучшило прогноз рейтинга ПриватБанка

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз по рейтингам ПриватБанка до “позитивного”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу банка.

“Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз по рейтингам ПриватБанка со “стабильного” на “позитивный”, – говорится в сообщении.

Как отметили аналитики Moody’s, улучшение прогноза рейтингов ПриватБанка обусловлено повышением суверенного рейтинга Украины, стабилизацией банковской системы, а также улучшением качества активов и рентабельности ПриватБанка.

В Moody’s отметили, что в 2019 году ПриватБанк продемонстрировал значительное улучшение показателей рентабельности, низкую зависимость банка от рыночного финансирования и высокий уровень ликвидных активов – более 70% совокупных активов банка.

Также Moody’s подтвердил базовую оценку кредитоспособности ПриватБанка сaa1, рейтинги банка по депозитам в национальной валюте (Caa1) и иностранной валюте (Caa2).