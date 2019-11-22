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До конца года в Украине продадут 147 государственных компаний и объектов — Фонд госимущества

До конца года в Украине продадут 147 государственных компаний и объектов — Фонд госимущества

В декабре 2019 года Фонд государственного имущества планирует продать 147 объектов государственной собственности в рамках малой приватизации, то есть через систему «Prozorro.Продажи».

Об этом говорится в сообщении фонда.

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Общую стоимость выставленных на продажу объектов Фонд госимущества оценил в 274,1 миллиона гривен. Продажа будет происходить через 44 электронных площадки в системе «Prozorro.Продажи».

«Среди крупнейших объектов по стоимости есть единый имущественный комплекс «Трансмаш» в Кривом Роге, незавершенное строительство «Оздоровительного комплекса «Прикарпатье» Национального банка Украины в Яремче, незавершенное строительство энергоцеха площадью 9 577,8 м² возле станции метро «Шулявская» в Киеве и другие объекты», — сообщают в Фонде госимущества.

По материалам hromadske.tv
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