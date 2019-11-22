В УЗ рассказали, сколько планируют купить новых вагонов в 2020 году

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Укрзализныце заявили, что в случае индексации тарифов на пассажирские перевозки существенно обновят парк пассажирских вагонов – компания планирует приобрести 26 новых вагонов и модернизировать еще 40.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Отмечается, что новые вагоны планируют купить на общую сумму 600 млн грн, еще 500 млн грн планируют потратить на модернизацию 40 вагонов.
“Часть средств на финансирование этой инвестиционной программы – около 700 млн грн – компания рассчитывает получить от индексации тарифов на перевозки пассажиров. Индексацию тарифов планируется осуществлять поэтапно – по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+”, – говорится в сообщении.
За последних четыре года “Укрзализныця” приобрела 70 новых пассажирских вагонов и еще 200 модернизировала.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Электроэнергия может подорожать: кто заплатит большеВчера, 09:32 - 4278 25
Деньги "ходят" за школьником: Гончарук предложил по-новому платить учителямВчера, 13:00 - 6846 18
Оржель назвал цены на газ в случае прекращения транзита газа из РФВчера, 14:01 - 1786 6
Президент: Тарифы на отопление должны быть снижены в декабреВчера, 11:04 - 1844 6
Правительство начало принимать заявки в Украинский фонд стартаповВчера, 16:13 - 437 5
Деньги "ходят" за школьником: Гончарук предложил по-новому платить учителямВчера, 13:00 - 6846 18
Электроэнергия может подорожать: кто заплатит большеВчера, 09:32 - 4278 25
"Эпицентр К" открывает после реконструкции крупнейший ТЦ в ТернополеВчера, 08:45 - 2865 2
Президент: Тарифы на отопление должны быть снижены в декабреВчера, 11:04 - 1844 6
Оржель назвал цены на газ в случае прекращения транзита газа из РФВчера, 14:01 - 1786 6
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)Вчера, 17:10 - 92
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1540
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3185 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4645 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3593