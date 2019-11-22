Украинская промышленность упала больше всего за последние 5 лет из-за общемировых трендов — Минэкономики

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Падение украинского промышленного производства в октябре 2019 года на 5% (в годовом измерении) объясняется общемировой тенденцией.
Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук.
«В ноябре промышленность упала на 5% в годовом исчислении, что стало худшим показателем после восстановления из кризиса 2014-15 годов. Но если в тот период экономика Украины была скорее исключением, то в этот раз отечественная промышленность движется в общемировом тренде», — сообщил Николайчук.
По его словам, из-за усиления связи украинской экономики с европейской, тренды на рост и падение промышленного производства также начали совпадать.
«Промышленная рецессия в мире является прежде всего следствием глобальных торговых войн. И хотя последние десятилетия в мире произошла деиндустриализация (из-за роста важности сектора услуг и роста технологичности промышленного выпуска), такое падение в промышленности имеет потенциал существенно затормозить глобальную экономику», — добавил замминистра экономического развития.
По данным министерства, падение промышленного производства наблюдается в ЕС, в частности, в Германии, Румынии и Италии. В то же время промышленность Турции, наоборот, растет.
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