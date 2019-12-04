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Сколько потратили жители США на онлайн-покупки в "Черную пятницу"

Сколько потратили жители США на онлайн-покупки в "Черную пятницу"

Жители США потратили рекордные 7,4 млрд долларов на покупки в интернет-магазинах в “Черную пятницу” – день больших распродаж, который следует за Днем благодарения.

Об этом сообщает телекомпания CNBC.

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Статистические данные предоставлены компанией Adobe Analytics, которая анализирует информацию от 80 из 100 крупнейших американских торговых сетей.

Показатели текущего года более чем на 1 млрд превысили прошлогодние. На “Черную пятницу” в 2018 году жители США потратили 6,22 млрд долларов, из них около 2 млрд были потрачены на покупки, сделанные с помощью смартфонов. Однако в 2019 году этот показатель также обновил рекорд, увеличившись до 2,9 млрд долларов.

В то же время абсолютный рекорд по суммам, потраченным на покупки в течение суток, удерживает прошлогодний “киберпонедельник”, когда в американских интернет-магазинах было куплено товаров на 7,9 млрд.

По материалам УНН
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