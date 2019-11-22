Миндаугас Бакас: ЕС собирается убрать препятствия между фондовыми рынками. Почему Украина не должна остаться наблюдателем

В конце ноября в Брюсселе Европейская ассоциация центральных депозитариев (ECSDA) провела свою ежегодную конференцию, в которой принимал участие и украинский Центральный депозитарий. А одна из главных проблем, которая на нем обсуждалась – облегчение движения капитала между странами ЕС.

Хотя Украина ещё не член Евросоюза, мы тоже не должны отстать от этих процессов. В этой колонке для Finance.ua постараюсь объяснить почему.

Тема European Capital Markets Union («Союз рынков капитала») в Украине сегодня мало проговаривается. А вот в финансовых кругах ЕС напротив – горячо обсуждают реализацию данной концепции.

Наиболее желательная геополитическая перспектива для Евросоюза – усилить интеграцию, чтобы стать единым политическим и экономическим субъектом, который на равных может конкурировать, например с США. Конкурировать в разных аспектах, включая, естественно, сферу финансового капитала.

Однако с точки зрения регулирования фондового рынка у каждой страны существуют особенности и это мешает созданию единого европейского пространства пост-трейда. Уже классикой стали барьеры Джованнини, сформулированные в 2001-2003 годах. Препятствия для процессов клиринга и расчётов, описанные почти 20 лет назад в аналитическом отчёте группы финансовых экспертов во главе с Альберто Джованнини (Giovannini group), по-прежнему не преодолены и продолжают тормозить развитие ЕС.

Целью создания такой структуры, как Capital Markets Union (CMU) было стремление, наконец, решить эту проблему. Очевидно, что капитал в ЕС должен двигаться максимально свободно, не зависеть от каких-то национальных законодательных нюансов, которые делают услугу дороже, менее быстрой и эффективной. CMU должен облегчить европейским компаниям получать финансирование, которое им необходимо для роста и международной конкуренции.

Тем не менее, до сих пор не хватало политической воли для решения проблемы. Например, Франция имела очень зарегулированный фондовый рынок со множеством локальных особенностей, и её представители ранее сильно возражали против каких-либо изменений. Даже после запуска Европейским Центральным Банком глобального проекта Target2-Securities существенного толчка в сторону гармонизации не произошло: трансграничные операции в системе Target2-Securities составляют лишь 1%.

Однако ситуация меняется. Недавно Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии, которая начнёт работать с 1 декабря 2019 года во главе с Урсулой фон дер Ляйен. В связи с этим есть ожидания, что уже в будущем году произойдет довольно серьезный прогресс в вопросе интеграции рынков капитала.

А что же Украина?

Украина пока что не стала членом Евросоюза, однако это совсем не означает, что эти тенденции нас не касаются. Интеграция в европейский рынок капитала – ключевая задача реформирования инфраструктуры рынка ценных бумаг, который мы сейчас проводим. Наша страна должна понимать, что происходит в том пространстве, в которое хотим войти.

Конечно, необходимо обратить внимание Shareholder Rights Directive (SRD) – европейскую директиву, нормируемую работу акционерных обществ. Она, кстати, будет в ближайшее время пересмотрена в сторону увеличения прозрачности, раскрытия информации про бенефициаров, акционеров и электронное голосование. Но в законопроекте № 2493, который НКЦБФР зарегистрировала недавно в Верховной Раде, некоторые принципы SRD уже учтены.

Разумеется, мы не должны получать лицензирование в соответствии с нормами European Central Securities Depositories Regulation (CSDR) – документа, который устанавливает основные нормативы для центральных депозитариев от корпоративного управления до принципов построения бизнес-процессов. Пройти этот сложный процесс мы будем обязаны при вступлении в Евросоюз. Однако можно начать его заранее, как третья страна, которая не является членом ЕС.

Смысл в этом есть. И ключевое слово, которое его описывает – интеграция. Без неё мы не сможем реализовать потенциал украинского фондового рынка, интерес к которому недавно продемонстрировал хотя бы ажиотаж вокруг ОВГЗ.

Миндаугас Бакас, Председатель правления Национального депозитария Украины