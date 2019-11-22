В Киеве взорвали отделение "Ощадбанка"

В ночь на 30 ноября неизвестные взорвали и ограбили отделение “Ощадбанка” на Русановке в Киеве.

Об этом сообщает ДТП.kiev.ua в Facebook.

Взрыв прогремел около 4 утра. Взрывали банкомат.

По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро “Славутич” на автомобиле Volkswagen Passat старой модели.

На месте события работали взрывотехники и следователи, обстоятельства происшествия и сумма украденных наличных устанавливаются.

Полиция ввела операцию “Сирена”. Машину злоумышленников разыскивают.