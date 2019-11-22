За взлом нового Android обещают $1,5 млн

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В компании Google предлагают в 1,5 миллиона долларов вознаграждения за взлом нового Android.
Об этом сообщается в официальном блоге компании.
От одного до полутора миллиона заплатят тому, кто сломает новую версию Android и защитный процессор Titan M. Компания предлагает создать программы, которые используют уязвимости или “полнодиапазонную цепочку” таких эксплойтов.
При этом компания выдвинула несколько условий, от которых будет зависеть сумма выплаты.
Вредоносная программа должна запустить на устройстве с процессором Titan M произвольный код и некоторое время храниться на гаджете. За это Google заплатит миллион долларов. Тот, кто сможет обойти защиту с помощью цепочки эксплойтов, получит 1,5 миллиона долларов.
Отмечается, что Titan M установлен на смартфонах Google Pixel 3 и Pixel 4. Также компания потребует от “взломщиков” полноценное описание работы эксплойтов, его надежность и начальный вектор атаки.
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