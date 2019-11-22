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Операторы ГТС Украины и Польши вводят новые правила сотрудничества

Операторы ГТС Украины и Польши вводят новые правила сотрудничества

29 ноября 2019 года, г. Киев – Операторы ГТС Польши и Украины договорились об условиях сотрудничества в точках соединения ГТС Украины и Польши – Германовичи и Дроздовичи, которые полностью базируются на европейских практиках работы и законодательстве ЕС.

GAZ-SYSTEM S.A. АО «Укртрансгаз»» и ООО «Оператор ГТС Украины» подписали дополнение к Соглашению о взаимодействии по точкам соединения между Польшей и Украиной со следующими изменениями:

В точке соединения Германовичи с 1 декабря 2019 года будет возможно осуществлять операции по виртуальному реверсу, а аллокация будет происходить согласно операционному балансирующему счету (ОБА), который не обнуляется каждый месяц, в полном соответствии с требованиями сетевых кодов ЕС.

В точке соединения Дроздовичи с 1 января 2020 года услуги транспортировки природного газа будут предлагаться в полном соответствии с сетевыми кодексами ЕС, включая возможности виртуального реверса и аллокации, согласно операционному балансирующему счету. Напомним, до конца текущего года эта точка заблокирована текущим контрактом с Газпромом.

Вышеупомянутые изменения в соглашении о взаимодействии операторов – еще один шаг к приведению правил эксплуатации точек соединения на польско-украинской границе к требованиям ЕС.

Учитывая тот факт, что процесс отделения независимого оператора ГТС Украины еще продолжается, стороны также согласовали правила сотрудничества с целью обеспечения непрерывности функционирования обеих точек соединения, а именно передачу соглашения о взаимодействии от АО «Укртрансгаз» к ООО «Оператор ГТС Украины» после завершения процедуры отделения, то есть с 1 января 2020 года.

Сегодня продолжается переговорный процесс относительно других точек соединения на выходе из украинской ГТС. С 1 января 2020 года после завершения транзитного контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром» взаимодействие между оператором ГТС Украины и смежными операторами будет возможно исключительно в соответствии с европейскими бизнес-правилами.

По материалам Finance.UA
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