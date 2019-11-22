Суд отменил арест недвижимости и корпоративных прав «Кузницы на Рыбальском»

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Киевский апелляционный суд отменил арест недвижимости и корпоративных прав завода «Кузница на Рыбальском».
Согласно материалам дела, 19 ноября Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу на арест на недвижимое имущество и корпоративные права завода, который в сентябре наложил Печерский райсуд Киева. Апелляционная инстанция отказала ГБР в аресте и отменила предыдущее решение.
Как известно, на недвижимость и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском» был наложен арест в рамках уголовного дела о возможном отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Специалисты сравнили отечественное и импортное топливо (результаты исследования)Вчера, 19:05 - 9464 10
В "зеленую энергетику" инвестировали почти 5 миллиардов долларов за 5 лет — Гончарук8 ч. назад - 280 3
Ждать ли доллар по 20? Эксперт рассказал, что повлияет на курс в ближайшее время (видео)Вчера, 16:00 - 22974 3
Напугали штрафы? Продажи детских автокресел взлетели в 10 раз4 ч. назад - 588 2
Снижение рейтинга Президента отражает отношение людей к распродаже госактивов - экспертВчера, 21:30 - 687 2
Назвали случаи, когда субсидию придется вернутьВчера, 20:02 - 17676
Специалисты сравнили отечественное и импортное топливо (результаты исследования)Вчера, 19:05 - 9464 10
Названы цены на Skoda Octavia 2020Вчера, 23:45 - 3252 1
В Украине появилась новая схема махинаций с банковскими карточками6 ч. назад - 2320 1
Межбанк: к чему привел "спящий" рынокВчера, 18:10 - 1452
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1308
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 2714 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4010 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3216
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1627