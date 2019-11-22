Суд отменил арест недвижимости и корпоративных прав «Кузницы на Рыбальском»

Киевский апелляционный суд отменил арест недвижимости и корпоративных прав завода «Кузница на Рыбальском».

Согласно материалам дела, 19 ноября Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу на арест на недвижимое имущество и корпоративные права завода, который в сентябре наложил Печерский райсуд Киева. Апелляционная инстанция отказала ГБР в аресте и отменила предыдущее решение.

Как известно, на недвижимость и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском» был наложен арест в рамках уголовного дела о возможном отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.