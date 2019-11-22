Нафтогаз требует ареста активов Газпрома в Латвии

НАК “Нафтогаз Украины” подала ходатайство в суд Латвии о приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража в деле против российского “Газпрома”.

Об этом говорится в квартальном отчете российского монополиста.

“5 ноября 2019 года ПАО “Газпром” стало известно, что НАК “Нафтогаз Украины” подала ходатайство в суд Видземского пригород г. Рига (Латвия) о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер”, – говорится в сообщении.

По данным “Газпрома”, заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года. “Газпром” изучает возможности по защите своих интересов.

Как сообщал Укринформ, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску “Нафтогаза” против “Газпрома”, согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. Кроме того, арбитраж отклонил претензии “Газпрома” к “Нафтогазу” по контракту 2009 года в части принципа “бери или плати”.