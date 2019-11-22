Xiaomi выпустила портативный аккумулятор со встроенным обогревателем для рук

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Невероятно широкий модельный ряд устройств компании Xiaomi пополнился новым гаджетом для зимней поры года. Новый портативный аккумулятор Xiaomi Powerbank помимо своей обычной функции также может выполнять роль грелки для рук.
Обогреватель для рук обеспечивает двухсторонний нагрев при постоянной температуре 52 градуса Цельсия. Корпус устройства изготовлен из алюминия, который может хорошо и быстро проводить тепло. Что касается безопасности, то Xiaomi утверждает, что новинка изготовлена с использованием многокомпонентной композитной технологии, которая в сочетании с огнеупорным АБС пластиком делает её безопасной и надёжной.
На портативном аккумуляторе видны две кнопки. Нажатие левой кнопки управляет функцией питания мобильного устройства, а также отображает оставшееся в устройстве количество энергии. Нажатие правой кнопки в течение 3 секунд активирует функцию нагрева, а также отображает текущую температуру. После активации подогрева рук устройство быстро начинает нагреваться и достигает целевой температуры 52 градуса примерно за 5 секунд. В дальнейшем поддерживается постоянная температура корпуса, что весьма полезно в зимний период.
Портативный аккумулятор выполнен в дизайне ретро-радио. Он имеет небольшие размеры и обладает ёмкостью 5000 мАч. Новинка предлагается в трёх вариантах цветового исполнения корпуса по цене около $20.
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