Американская компания Lincoln выпустит электрический внедорожник (фото)

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Весной текущего года американский автопроизводитель Ford инвестировал $500 млн в стартап Rivian, представивший электрический пикап, кроссовер и фургон для доставки. Компании собирались совместно разработать новый электромобиль на основе фирменной архитектуры Rivian, однако судя по всему для начала партнеры решили опробовать данное решение на бренде Lincoln, принадлежащем Ford.
По данным источников Reuters, в данный момент работа над премиальным внедорожником Lincoln на электрической платформе Rivian уже стартовала. Технических подробностей о данной модели с кодовым названием U787 пока нет, однако известно, что разработчики собираются вывести ее на рынок в конце 2021 — начале 2022 года, а уже в 2023 году ожидается выход более крупной модели на той же платформе.
Основной конкурент Ford, компания General Motors, уже озвучивала желание выпустить как минимум два серийных электрических внедорожника к 2023 году (один под брендом Cadillac и еще один — под брендом Hummer), так что конкуренция на американском рынке электрических премиальных SUV ожидается нешуточная.
Отметим, что разработанная стартапом Rivian платформа типа «скейтборд» представляет собой компактную плоскую основу, среднюю часть которой занимает блок батарей, а для движения используются отдельные компактные электродвигатели для каждого из колес. Именно на такой архитектуре построены электрический пикап Rivian R1T и электрокроссовер Rivian R1S с мощностью до 750 л.с., батареей на 180 кВтч и ценником от $70,000, которые должны выйти на рынок в 2020 году.
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