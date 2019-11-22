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Президент одобрил закон о модернизации сержантской службы в ВСУ

Президент одобрил закон о модернизации сержантской службы в ВСУ

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 29 ноября, одобрил законопроект №0906 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о выполнении воинского долга и прохождении военной службы)”. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Последний этап прохождения документа – возвращен с подписью от президента.

Ожидается, что документ позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонке “NATO Code” по STNAG 2116.

В пояснительной записке также подчеркивалось, что принятие закона создаст дополнительные мотивационные факторы по прохождению украинцами военной службы по контракту и будет способствовать переходу Вооруженных сил Украины на профессиональную основу по образцу западноевропейских армий.

По материалам РБК-Украина
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