Президент одобрил закон о модернизации сержантской службы в ВСУ

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Президент Владимир Зеленский в пятницу, 29 ноября, одобрил законопроект №0906 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о выполнении воинского долга и прохождении военной службы)”. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Последний этап прохождения документа – возвращен с подписью от президента.
Ожидается, что документ позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонке “NATO Code” по STNAG 2116.
В пояснительной записке также подчеркивалось, что принятие закона создаст дополнительные мотивационные факторы по прохождению украинцами военной службы по контракту и будет способствовать переходу Вооруженных сил Украины на профессиональную основу по образцу западноевропейских армий.
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