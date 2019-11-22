Galaxy S10e, S10 и S10+ начали получать обновление до Android 10 раньше обещанного срока

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Южнокорейский производитель начал рассылку обновления до Android 10 для Galaxy S10e, S10 и S10+. Прошивка вышла из статуса бета-версии и на текущий момент доступна в финальной редакции. Пользователи из Германии, участвовавшие в бета-тестировании прошивки с оболочкой One UI 2.0, в числе первых начали получать стабильную версию Android 10 для серии флагманских смартфонов Galaxy S10. Финальная версия прошивки G97*FXXU3BSKO размером почти 2 ГБ содержит декабрьское обновление системы безопасности. Для участников программы тестирования размер обновления составляет 134 МБ, это означает, что релиз не сильно отличается от бета-версии.
На текущий момент обновление доступно только в Германии и, судя по всему, в ближайшее время будет выпущено в других странах, где проходило тестирование прошивки. Предыдущие данные указывали на то, что выход Android 10 для актуальных флагманов Samsung ожидается в январе 2020 года.
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