0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 181 0

Межбанк: вчерашнее нестандартное поведение межбанка оставляет интригу по курсу на сегодня

Межбанк: вчерашнее нестандартное поведение межбанка оставляет интригу по курсу на сегодня

Вчерашний день прошел нестандартно для валютного рынка. Обычно в при неработающем американском рынке (а в четверг в США отмечали День Благодарения) и нашем межбанке, работающем по доллару на условиях ТОМ – спекулянты активно раскачивают курс в течение сессии на мелких сделках. Этого все ждали и вчера.

Но – спекулятивные попытки разогреть рынок очень быстро выдохлись, клиенты отработали день в расчетах в гривне. Евро и рубле и не особо “велись” на происки любителей заработать на скачках курса. Именно вчерашнее нестандартное поведение межбанка оставляет определенную интригу по курсу на сегодня.

В пятницу на поведение рынка и курс будут влиять следующие факторы:

1) Завершение месяца. Ключевой мотиватор для всех участников рынка 29 ноября. Необходимость закрыть свои сделки на отчетную дату (при том, что вчера большинство клиентов перенесло на сегодня все свои операции по доллару) – будет стимулировать бизнес на очень активную работу в первой половине дня.

А во второй – после завершения работы банков с клиентскими заявками, сами финучреждения будут закрывать свои сделки по валютной позиции и фиксировать финансовый результат по торговле валютой на отчетную дату.

Это существенно добавит статистики торгов и создаст разноплановый эффект на поведение курса в первой половине дня, когда все клиенты из-за цейтнота по времени – практически одновременно выйдут на рынок со своими операциями;

2) Снижение ликвидности в банковской системе, возмещение НДС экспортерам и поведение НБУ. Корсчета банков упали на утро пятницы на 1.6 млрд гривен – до 53,6 млрд. Снижение ликвидности в системе сработает в пользу гривны и заставит спекулянтов применять сегодня только формат работы “в две стороны” и то – в ограниченных масштабах из-за эффекта окончания месяца (о котором мы писали выше).

А вот с возмещением НДС экспортерам сложнее. Не все из них уже получили основные суммы возмещений и от того, когда они зайдут на счета клиентов -зависит соотношение объемов спроса и предложения валюты на торгах. Если, как обычно вечером – то этот гривневый навес уже не повлияет на валютный рынок и поведение межбанка, а если с утра – то частично может и изменить расклад спроса и предложения, а значит – и повлияет на курс. По нашим данным, клиентам не стоит рассчитывать на очень быстрый заход средств на их счета сегодня от госказначейства. Т.е. сработает первый описанный нами сценарий.

НБУ будет выкупать возможный излишек предложения доллара на межбанке, чем удержит курс от существенного проседания даже при ситуативном излишке предложения. Использовать будет Matching. Если же курс пойдет вверх – регулятор будет экономить резервы и вмешиваться с продажей валюты на торгах не станет.

3) Наличный рынок. На наличном рынке — свой расклад и тактика владельцев обменников не изменится.Сегодня «черная пятница» и они будут занижать котировки приема на фоне сохранения ценников продажи на уровне межбанка и выше. Дефицит гривны у граждан в период распродаж позволит владельцам обменок “затариться дешевой валютой”.

Мы ожидаем на пятницу активизацию всех клиентов и банков за счет эффекта окончания месяца, коридор по доллару в пределах 23,90 – 24,10 гривен и объемы операций в пределах $180-200 млн при совершении до 540-680 сделок.

Котировки наличного валютного рынка:
Курс доллара в банках на 10 утра: прием 23,85-23,97 и продажа 24,05-24,20 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 23,90-23,97 гривен и продажа 24,00-24,08 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 23,280 / 24,00
евро – 26,39/ 26,41
российский рубль – 0,3740 / 0,3742

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.