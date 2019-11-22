Межбанк: вчерашнее нестандартное поведение межбанка оставляет интригу по курсу на сегодня

Вчерашний день прошел нестандартно для валютного рынка. Обычно в при неработающем американском рынке (а в четверг в США отмечали День Благодарения) и нашем межбанке, работающем по доллару на условиях ТОМ – спекулянты активно раскачивают курс в течение сессии на мелких сделках. Этого все ждали и вчера.

Но – спекулятивные попытки разогреть рынок очень быстро выдохлись, клиенты отработали день в расчетах в гривне. Евро и рубле и не особо “велись” на происки любителей заработать на скачках курса. Именно вчерашнее нестандартное поведение межбанка оставляет определенную интригу по курсу на сегодня.

В пятницу на поведение рынка и курс будут влиять следующие факторы:

1) Завершение месяца. Ключевой мотиватор для всех участников рынка 29 ноября. Необходимость закрыть свои сделки на отчетную дату (при том, что вчера большинство клиентов перенесло на сегодня все свои операции по доллару) – будет стимулировать бизнес на очень активную работу в первой половине дня.

А во второй – после завершения работы банков с клиентскими заявками, сами финучреждения будут закрывать свои сделки по валютной позиции и фиксировать финансовый результат по торговле валютой на отчетную дату.

Это существенно добавит статистики торгов и создаст разноплановый эффект на поведение курса в первой половине дня, когда все клиенты из-за цейтнота по времени – практически одновременно выйдут на рынок со своими операциями;

2) Снижение ликвидности в банковской системе, возмещение НДС экспортерам и поведение НБУ. Корсчета банков упали на утро пятницы на 1.6 млрд гривен – до 53,6 млрд. Снижение ликвидности в системе сработает в пользу гривны и заставит спекулянтов применять сегодня только формат работы “в две стороны” и то – в ограниченных масштабах из-за эффекта окончания месяца (о котором мы писали выше).

А вот с возмещением НДС экспортерам сложнее. Не все из них уже получили основные суммы возмещений и от того, когда они зайдут на счета клиентов -зависит соотношение объемов спроса и предложения валюты на торгах. Если, как обычно вечером – то этот гривневый навес уже не повлияет на валютный рынок и поведение межбанка, а если с утра – то частично может и изменить расклад спроса и предложения, а значит – и повлияет на курс. По нашим данным, клиентам не стоит рассчитывать на очень быстрый заход средств на их счета сегодня от госказначейства. Т.е. сработает первый описанный нами сценарий.

НБУ будет выкупать возможный излишек предложения доллара на межбанке, чем удержит курс от существенного проседания даже при ситуативном излишке предложения. Использовать будет Matching. Если же курс пойдет вверх – регулятор будет экономить резервы и вмешиваться с продажей валюты на торгах не станет.

3) Наличный рынок. На наличном рынке — свой расклад и тактика владельцев обменников не изменится.Сегодня «черная пятница» и они будут занижать котировки приема на фоне сохранения ценников продажи на уровне межбанка и выше. Дефицит гривны у граждан в период распродаж позволит владельцам обменок “затариться дешевой валютой”.

Мы ожидаем на пятницу активизацию всех клиентов и банков за счет эффекта окончания месяца, коридор по доллару в пределах 23,90 – 24,10 гривен и объемы операций в пределах $180-200 млн при совершении до 540-680 сделок.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс доллара в банках на 10 утра: прием 23,85-23,97 и продажа 24,05-24,20 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 23,90-23,97 гривен и продажа 24,00-24,08 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 23,280 / 24,00

евро – 26,39/ 26,41

российский рубль – 0,3740 / 0,3742

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