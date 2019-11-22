Зеленский пообещал рассмотреть возможность отказа от импорта электроэнергии из Беларуси – СМИ

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Украина рассмотрит поднимаемый Литвой вопрос об отказе от закупки электроэнергии, которая будет производиться Белорусской атомной электростанцией (БелАЭС), строящейся Беларусью рядом с литовской границей и в 50 км от Вильнюса.
Об этом заявил в среду во время совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает “Обозреватель” со ссылкой на литовские СМИ.
Президент Литвы Науседа сообщил на брифинге для прессы, что ознакомил своего украинского коллегу с позицией Литвы. “Я изложил причины нашей обеспокоенности по БелАЭС”, – отметил он.
“Все, что важно для вас (Литвы – ред.), что касается безопасности, то важно и для украинцев. Я услышал ваш сигнал и обязательно с министром энергетики рассмотрю этот вопрос”, – ответил Зеленский.
Литва заявляет, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности и принял закон, запрещающий покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через литовские электросети. Вильнюс ищет союзников такому решению на двустороннем уровне и в рамках ЕС. Литва прежде всего надеется на солидарность соседней Польши и других стран Балтии. В свою очередь, Польша заявила, что готова поддержать Литву.
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