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Цена будет очень высокой: экономист объяснил решение Кабмина по тарифу на газ

Цена будет очень высокой: экономист объяснил решение Кабмина по тарифу на газ

В Украине решили не вводить с 1 января рыночную цену на газ для населения, как планировалось раньше. Так, 27 ноября на сайте Кабмина появилось сообщение о том, что правительство обязало “Нафтогаз Украины” зафиксировать цену на газ на период отопительного сезона.

Такое решение связано, в первую очередь, с риском остановки транзита российского газа через Украину с 2020 года, что приведет к росту рыночной цены на голубое топливо. Экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук считает меры предохранения от взлета цен оправданными.

“Я уверен, что контракт [с Россией на транзит газа] подписан не будет и цена объективно будет очень высокой. И для того, чтобы не допустить роста цен в отопительный сезон, они предлагают до завершения отопительного сезона страховую цену, которая фиксирует ценовые показатели на газ для населения. Другой вопрос – что делать после завершения отопительного сезона. Я уже говорил, что я сторонник перехода на абонплату, когда люди будут платить весь год одинаковые суммы. Тогда у теплокоммунэнерго появится ресурс, чтобы закупать в весенне-летний период дешевый газ наперед и продавать по стабильной цене”, – говорит эксперт.

Объясняя свою уверенность в том, что новый транзитный договор с Россией не будет подписан, Кушнирук говорит, что в этом не заинтересована прежде всего Россия, которая строила обходные трубопроводы.

По материалам Сегодня
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