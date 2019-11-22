Арабский миллиардер купил итальянский дом моды Roberto Cavalli

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Основатель и председатель правления девелоперской компании Damac Properties PJSC (Дубай) Хуссейн Саджвани купил итальянский дом моды Roberto Cavalli, сообщает Bloomberg.
По информации агентства, сделка, сумма которой не раскрывается, была проведена через инвестиционную компанию Саджвани Vision Investments.
Ранее контроль над Roberto Cavalli принадлежал итальянской инвестиционной компании Clessidra.
По версии Gulf Business, Хуссейн Саджвани входит в список 100 самых влиятельных арабов мира в 2017 году [8] и 2018 году, а компания Damac Properties PJSC вошла в список 100 самых влиятельных арабских компаний в 2018 и 2019 годах, а также заняла 26-е место в списке Power 100 на Строительной неделе в 2019 году.
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