Госстат определил два района для пробной переписи населения в 2019

Государственная служба статистики Украины проведет пробную перепись населения с 1 до 26 декабря 2019 года.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

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По данным статистического ведомства, пробная перепись населения это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года.

Пробная перепись пройдет в части Оболонского района г. Киева и Писковской объединенной территориальной громаде (ОТГ) Бородянского района Киевской области.

Перепись 2019 года не ставит целью определить количество населения на избранных территориях. Во время пробной переписи населения в каждом помещении запишут всех лиц, которые по состоянию на 00.00 часов 1 декабря 2019 года проживали в нем, включая и тех, которые живут временно. Из числа тех, что постоянно живут, запишут также временно отсутствующих.

Для участия в переписи нужно:

1-10 декабря (интернет-раунд) – самостоятельно заполнить анкету (переписной лист) на специальном портале в сети интернет (нужно иметь электронную подпись).

Или

14-23 декабря – предоставить ответы переписчику, который придет в дом и заполнит анкету (переписной лист) на планшете.

Или