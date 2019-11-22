Госстат определил два района для пробной переписи населения в 2019

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Государственная служба статистики Украины проведет пробную перепись населения с 1 до 26 декабря 2019 года.
Об этом сообщается на сайте Госстата.
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По данным статистического ведомства, пробная перепись населения это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года.
Пробная перепись пройдет в части Оболонского района г. Киева и Писковской объединенной территориальной громаде (ОТГ) Бородянского района Киевской области.
Перепись 2019 года не ставит целью определить количество населения на избранных территориях. Во время пробной переписи населения в каждом помещении запишут всех лиц, которые по состоянию на 00.00 часов 1 декабря 2019 года проживали в нем, включая и тех, которые живут временно. Из числа тех, что постоянно живут, запишут также временно отсутствующих.
Для участия в переписи нужно:
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