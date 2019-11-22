Правительство проведет электронную перепись населения уже в этом году – Дубилет

Кабинет Министров решил провести так называемую электронную перепись населения с помощью данных мобильных операторов и социологических исследований. Это позволит сэкономить 2-3 миллиарда гривен.

Об этом написал министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет на своей странице в FACEBOOK.

“Мы решили провести т. н. электронную перепись. У меня было под сотню встреч и звонков с различными потенциальными пользователями. Я провел интервью с министрами, директорами департаментов, представителями регионов, социологами. В результате я условно разбил все запросы потенциальных заказчиков на два типа”, – сообщил Дубилет.

Тип 1. Где-то 90% запросов — это информация о том, в каких населенных пунктах сколько живет людей, а также их пол и возраст.

Тип 2. Специализированная информация о составе семьи, жилье, этно-национальности и тому подобное.

“Важно, что большинство запросов первого типа были срочными. Сейчас правительство делает генеральный план инфраструктуры страны (дороги, опорные школы, больницы) — и большинство министерств сказали, что не могут ждать конца следующего года”, – рассказал он.

Электронная перепись будет проведена по такому алгоритму:

будет собираться анонимная информация у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении;

будут собираться данные из реестров о детях ( ЗАГС ы) и пенсионерах (Пенсионный Фонд). Ведь эти группы имеют меньшее проникновение мобильных;

ы) и пенсионерах (Пенсионный Фонд). Ведь эти группы имеют меньшее проникновение мобильных; будут проводиться “калибрирующие” социологические опросы, то есть сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах;

эти данные будут вставляться в математическую модель.

“В итоге мы получаем довольно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах. Эти данные будут, возможно, более точными, чем от традиционной переписи, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опросы”, – пишет Дубилет.

По его мнению, этот метод не дает ответа на специализированные вопросы (второй тип).

“Однако я считаю, что для них, когда они возникнут, можно придумать точечные и более дешевые способы исследования. Можно проводить социологические опросы, работу с электронными реестрами или найти другие необычные источники. Например, для изучения языкового вопроса можно посмотреть статистику банкоматов Приватбанка”, – отметил министр.

По его словам, в 2020 году бюджет на перепись снизили с 3,4 млрд грн до 1,4 млрд.

Результаты исследования планируют обнародовать уже в этом году.

Справка Finance.ua:

Перепись населения в Украине хотели провести с использованием онлайн-инструментов.