Правительство проведет электронную перепись населения уже в этом году – Дубилет

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Кабинет Министров решил провести так называемую электронную перепись населения с помощью данных мобильных операторов и социологических исследований. Это позволит сэкономить 2-3 миллиарда гривен.
Об этом написал министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет на своей странице в FACEBOOK.
“Мы решили провести т. н. электронную перепись. У меня было под сотню встреч и звонков с различными потенциальными пользователями. Я провел интервью с министрами, директорами департаментов, представителями регионов, социологами. В результате я условно разбил все запросы потенциальных заказчиков на два типа”, – сообщил Дубилет.
Тип 1. Где-то 90% запросов — это информация о том, в каких населенных пунктах сколько живет людей, а также их пол и возраст.
Тип 2. Специализированная информация о составе семьи, жилье, этно-национальности и тому подобное.
“Важно, что большинство запросов первого типа были срочными. Сейчас правительство делает генеральный план инфраструктуры страны (дороги, опорные школы, больницы) — и большинство министерств сказали, что не могут ждать конца следующего года”, – рассказал он.
Электронная перепись будет проведена по такому алгоритму:
“В итоге мы получаем довольно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах. Эти данные будут, возможно, более точными, чем от традиционной переписи, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опросы”, – пишет Дубилет.
По его мнению, этот метод не дает ответа на специализированные вопросы (второй тип).
“Однако я считаю, что для них, когда они возникнут, можно придумать точечные и более дешевые способы исследования. Можно проводить социологические опросы, работу с электронными реестрами или найти другие необычные источники. Например, для изучения языкового вопроса можно посмотреть статистику банкоматов Приватбанка”, – отметил министр.
По его словам, в 2020 году бюджет на перепись снизили с 3,4 млрд грн до 1,4 млрд.
Результаты исследования планируют обнародовать уже в этом году.
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