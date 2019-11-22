0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 77 0

HTC планирует перевыпустить один из своих легендарных смартфонов

HTC планирует перевыпустить один из своих легендарных смартфонов

В середине 2000-х годов компания HTC считалась одним из самых популярных производителей смартфонов и коммуникаторов. В конце концов, именно этот бренд выпустил первый смартфон на базе Android — HTC Dream. Похоже, что компания готовится к возрождению одного из своих легендарных устройств, решив пойти по стопам ностальгических чувств Nokia и Motorola.

Глава подразделения HTC Creative Labs Дрю Бамфорд опубликовал в Twitter прямой вопрос к фанатам компании, решив выяснить, какой из старых смартфонов бренда они бы хотели увидеть, если бы компания перевыпустила его с учётом современных технологий.

Мнения бывших владельцев смартфонов HTC разошлись: большинство настаивает на перевыпуске знаменитого HTC One M7, кому-то импонирует Touch HD2 или One M8, другие вспомнили о моделях Hero, One X, Titan и прочих знаковых устройствах бренда.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.