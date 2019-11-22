HTC планирует перевыпустить один из своих легендарных смартфонов

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В середине 2000-х годов компания HTC считалась одним из самых популярных производителей смартфонов и коммуникаторов. В конце концов, именно этот бренд выпустил первый смартфон на базе Android — HTC Dream. Похоже, что компания готовится к возрождению одного из своих легендарных устройств, решив пойти по стопам ностальгических чувств Nokia и Motorola.
Глава подразделения HTC Creative Labs Дрю Бамфорд опубликовал в Twitter прямой вопрос к фанатам компании, решив выяснить, какой из старых смартфонов бренда они бы хотели увидеть, если бы компания перевыпустила его с учётом современных технологий.
Мнения бывших владельцев смартфонов HTC разошлись: большинство настаивает на перевыпуске знаменитого HTC One M7, кому-то импонирует Touch HD2 или One M8, другие вспомнили о моделях Hero, One X, Titan и прочих знаковых устройствах бренда.
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