В Украине планируют создать национальный транспортный регулятор

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министерство инфраструктуры Украины планирует создать в Украине Национальный независимый транспортный регулятор, который будет устанавливать размеры тарифов на транспортировки.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью «УНИАН».
«Хотим создать Национальный независимый регулятор в сфере транспорта, который будет устанавливать и обосновывать тарифы», — сообщил Криклий, отвечая на вопрос о целесообразности повышения тарифов на перевозки грузов Укрзализныцей.
По его словам, для того чтобы создать новый транспортный регулятор в Украине, необходимо внести изменения в Конституцию. Для этого необходимо конституционное большинство в Раде — более 300 депутатов.
«Мне хотелось бы, чтобы это все произошло не позже следующего года. Этот вопрос очень долго обсуждается, но ничего не делается. Мы начали делать. Уже есть соответствующий законопроект», — добавил Криклий.
По его словам, сейчас в парламенте есть гораздо более общие законопроекты, однако в 2020 году соответствующую инициативу правительство планирует направить на рассмотрение Раде.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Реальные доходы украинцев превысили докризисные на 18% — Минэкономики (таблица)Вчера, 11:12 - 1620 31
Большинство украинцев против продажи земли - опросВчера, 12:43 - 802 12
Президент "Антонова": Износ основных средств концерна - около 80%Вчера, 06:09 - 1005 7
Украина на 8 месте в мире по привлекательности инвестиций в альтернативную энергетикуВчера, 09:15 - 348 4
Правительство проведет электронную перепись населения уже в этом году – ДубилетВчера, 10:07 - 921 4
Ждать ли доллар по 20? Эксперт рассказал, что повлияет на курс в ближайшее время (видео)Вчера, 16:00 - 14135
Специалисты сравнили отечественное и импортное топливо (результаты исследования)Вчера, 19:05 - 3464 2
Межбанк: ожидаются спекулятивные раскачки курса доллараВчера, 11:20 - 2666 1
Назвали случаи, когда субсидию придется вернутьВчера, 20:02 - 2436
В Киеве изменили тарифы на водуВчера, 09:01 - 2338 3
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1250
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 2584 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 3865 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3142
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1584