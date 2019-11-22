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В Украине планируют создать национальный транспортный регулятор

В Украине планируют создать национальный транспортный регулятор

Министерство инфраструктуры Украины планирует создать в Украине Национальный независимый транспортный регулятор, который будет устанавливать размеры тарифов на транспортировки.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью «УНИАН».

«Хотим создать Национальный независимый регулятор в сфере транспорта, который будет устанавливать и обосновывать тарифы», — сообщил Криклий, отвечая на вопрос о целесообразности повышения тарифов на перевозки грузов Укрзализныцей.

По его словам, для того чтобы создать новый транспортный регулятор в Украине, необходимо внести изменения в Конституцию. Для этого необходимо конституционное большинство в Раде — более 300 депутатов.

«Мне хотелось бы, чтобы это все произошло не позже следующего года. Этот вопрос очень долго обсуждается, но ничего не делается. Мы начали делать. Уже есть соответствующий законопроект», — добавил Криклий.

По его словам, сейчас в парламенте есть гораздо более общие законопроекты, однако в 2020 году соответствующую инициативу правительство планирует направить на рассмотрение Раде.

По материалам hromadske.tv
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